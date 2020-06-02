«Лучше всех»: Проскурякова предложила двойняшкам Пугачевой сняться в шоу

Супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса поделился с поклонниками свежим видеороликом с участием шестилетних Гарри и Лизы. Даже в период самоизоляции дети Аллы Борисовны находят себе развлечение по душе, придумывая новые игры. Так, сын Максима Галкина решил предстать в образе мастера кунг-фу. Братик Лизы с легкостью «разбил» об голову пенопластовые доски, под заливистый смех своей сестры.

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Супруг Примадонны также по-достоинству оценил мастерство Гарри. А певица Юлия Проскурякова и вовсе предложила двойняшкам принять участие в съемках программы «Лучше всех» на Первом канале. Жена 60-летнего Игоря Николаева дала понять, что у малышей получился целый номер, который вполне можно было бы показать и на ТВ.

«Дамы и господа! Сейчас мы вам покажем самое лучшее кунг-фу», — объявила Лиза Галкина, спрятавшись от дождя в просторном гараже. «В передачу «Лучше всех» — Гарик the best!» — похвалила детей шоумена Юлия Проскурякова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в детских проказах шестилетних двойняшек участвует и муж Аллы Борисовны. Так, Максим Галкин успел поиграть с наследниками в салки, устроив импровизированную «погоню» по садовому участку их загородного особняка. Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом и детьми уже давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Пока телеведущий придумывает для двойняшек новые игры, супруга Максима Галкина следит за тем, чтобы Лиза и Гарри не пропускали занятия на дистанционном обучении. Вместе с гувернером они учат французский язык. В новом учебном году двойняшки Пугачевой пойдут в первый класс.