«Копия Кристины»: восьмилетняя дочь Орбакайте зажигательно станцевала под мамин хит

Кристина Орбакайте счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Они вместе уже 15 лет и воспитывают дочку Клавдию. От прошлых отношений у певицы есть два взрослых сына: Никита и Дени. Поклонники отмечают, что парни стали настоящими красавцами. На карантине артистка проводит время с супругом и наследницей. Она погрузилась в домашние заботы и на время забыла о работе. Примечательно, что в начале года она провела около двух месяцев в США, так как из-за травмы все ее концерты и спектакли были перенесены.

Увидеть Орбакайте дома большая редкость, но в самоизоляции она стала чаще делиться фото и видео. Певица успела показать и стильные костюмы и свои домашние образы. Не отстает от мамы и Клавдия. Недавно она сделала себе цветные пряди, обновив прически и своим родителям. А 1 июня артистка запечатлела, как ее наследница проводит вечера. Девочка танцевала и кривлялась под хит собственной мамы — «Губки бантиком». При этом она предстала в домашнем наряде — трениках и джемпере.

Волосы девочки растрепались, хоть и были собраны в хвост. Она улыбалась, а также старалась изобразить то, что поется в песне. Видно было, что Клавдия находилась в своей комнате, где стоит кресло лавандового цвета и стоят плюшевые игрушки.

«С нашим днем!» — лаконично написала она.

«Красотка», — заявил Максим Галкин. «Подросла еще», — отметил Игорь Гуляев. У поклонников дочь Орбакайте вызвала умиление. «Очень хорошая, милая девочка!», «Гибкая, как мама», «Хорошенькая девчушка», «Ух, принцесса», «Господи, какая Клавусечка классная! Копия Кристины! Обожаю смотреть новые перлы!», «Такая милая всегда, скромная», «Гены видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.