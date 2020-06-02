Мамин помощник: Тодоренко научила полуторагодовалого сына Майкла пылесосить

Регина Тодоренко не скрывает: в свои полтора годика их с мужем сын растет очень самостоятельным ребенком. Так, телеведущая уже научила Майкла пылесосить. Малыш вполне уверенно стоит на ножках, обходясь без дополнительной опоры. Светская львица не запрещает крохе помогать ей с уборкой по дому. Сыну музыканта Влада Топалова нравится помогать звездной маме наводить чистоту и порядок в их квартире.

В одном из интервью 34-летний возлюбленный теледивы признался, что он сейчас находится в том возрасте, когда хочется обзаводиться детьми. При этом Влад прекрасно понимает, что Регине потребуется некоторое время на то, чтобы полностью восстановиться после первой беременности. Именно по этой причине Топалов не настаивает на том, чтобы его жена поспешила с декретом. Певец не намерен оказывать давления на свою вторую половинку в этом вопросе.

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«Кто убирает?! Ох, как хорошо!! Молодец», — отметила Регина, обратившись к маленькому сынишке.

В одном из интервью Тодоренко напомнила, что после родов она продолжила сниматься в проекте «Пятница с Региной». Большую часть материала они отсняли у нее дома. Таким образом, возлюбленная Влада Топалова могла не отлучаться надолго от сына и в нужную минуту подойти к его колыбельке. В тех случаях, если малыш начинал капризничать.

Ко всему прочему, телеведущая с ранних лет начала учить с Майклом английский язык, правда пока только отдельные слова по картинкам для самых маленьких. Возлюбленная певца надеется, что ее старания окупятся, когда их сын немного подрастет.