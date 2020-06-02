«Мама и папа во плоти!»: Стас Михайлов поделился фото с дочерьми

51-летний музыкант Стас Михайлов — счастливый отец четырех дочек и двух сыновей. Певец не разделяет детей от своих прошлых браков и былого союза жены Инны — все свои, все родные. Дети растут в счастье и благополучии. А еще наследники певца удивительно красивы, ведь говорят, что любовь делает привлекательными всех без исключения.

Недавно опубликованное фото Михайлова в личном блоге с дочерьми Иванной и Марией произвело неизгладимое впечатление на поклонников звезды. Его аккаунт заполнился восхищенными комментариями.

«Какие красивые дочки! Мама и папа во плоти!», «Вы замечательный отец и муж, раз у вас такая красивая и счастливая семья! Восхищаюсь вами!», «Младшая с папой – одно лицо», «Какие красивые девочки, копия папа!» — написали фолловеры.

Кстати, ранее мы писали о семье артиста «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, он тоже воспитывает дочерей. И они также удивительно похожи на своего отца.