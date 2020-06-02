«Все одинаковые»: звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов показал свою семью

На обнародованном снимке предстала его жена и дети.

Дмитрий Соколов обнародовал в Сети серию фотографий из семейного архива. Перед публикой предстала его вторая жена Ксения и трое наследников.

Впервые артист «Уральских пельменей» женился очень рано, с Натальей он познакомился еще в стройотряде. В этих отношениях у него появилось на свет двое ребятишек — Саша и Аня. Сейчас они уже взрослые. Старшему сыну 28 лет, дочке — 18.

А вот отпрыскам, рожденным во втором союзе артиста с Ксенией Ли, немного. Маше 7 лет, Ване – 5 лет, Соне – 3 годика. Со второй женой Соколов познакомился, будучи игроком КВН, она тоже была «веселой и находчивой» и состязалась в юморе в составе команды «Ирина Михайловна».

Опубликованные в личном блоге кадры семейной жизни вызвали шквал эмоций у многих поклонников артиста. Многие обратили внимание, что все близкие Дмитрия удивительно похожи друг на друга.