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Лану Дель Рей раскритиковали за видео в Instagram

Певица застукала с поличным мародеров, которые грабили магазин.

Лану Дель Рей раскритиковали за видео в Instagram
Лана Дель Рей. Фото: globallookpress

Очередная звезда подверглась травле из-за поста в соцсетях. На этот раз досталось певице Лане Дель Рей, которая засняла на видео и выложила в свой аккаунт в Instagram видеоролик с мародерами и протестующими в США. На записи люди взламывали магазины и воровали из них товары. На критику артистка отреагировала весьма радикально, просто удалив клип, сообщает издание Billboard.

Пользователи Instagram призывали бойкотировать певицу, а многие исполнители также выступили против Ланы заявив, что, выкладывая подобные записи в Сеть, певица подвергает опасности жизни темнокожих граждан США.

Несмотря на удаление ролика, Дель Рей все же выложила другое видео. На этом афроамериканец стоит на крыше обгоревшего автомобиля, держа в руках плакат с надписью «Нет правосудия — нет мира».

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