В ожидании тепла: Лиза Галкина отметилась на прогулке в яркой куртке с цветочным принтом

Максим Галкин продемонстрировал в личном блоге видео с гуляющими детьми Лизой и Гарри. Малыши высыпали из замка врассыпную, но увидели на небе черные тучи. Это откровенно расстроило детей.

«Нарушили красоту!» — воскликнул сын Пугачевой.

Галкин постарался успокоить малышей, пригласив их взглянуть на цветущую вокруг сирень. Отметим, что артист сам приводил эти кусты в порядок, обрезав сухие ветки и вьюны.

Это быстро улучшило настроение детей, и Лиза похвасталась отцу своей необычной находкой. Оказалось, что малышка нашла во дворе гвоздь. На улице девочка предстала в ярком образе – она примерила белую куртку в разноцветных крупных розах, а также черную шапочку, украшенную крупными стразами.

Ранее мы писали о блюде, которое приготовили в семье Галкина из овощей с собственного огорода. Как оказалось, артист и Примадонна сами не прочь покопаться в земле и насладиться итогом этой работы.