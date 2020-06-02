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В ожидании тепла: Лиза Галкина отметилась на прогулке в яркой куртке с цветочным принтом

Девочка сильно переживает, что никак не наступит лето.

В ожидании тепла: Лиза Галкина отметилась на прогулке в яркой куртке с цветочным принтом
Лиза Галкина. Фото Global look press

Максим Галкин продемонстрировал в личном блоге видео с гуляющими детьми Лизой и Гарри. Малыши высыпали из замка врассыпную, но увидели на небе черные тучи. Это откровенно расстроило детей.

«Нарушили красоту!» — воскликнул сын Пугачевой.

Галкин постарался успокоить малышей, пригласив их взглянуть на цветущую вокруг сирень. Отметим, что артист сам приводил эти кусты в порядок, обрезав сухие ветки и вьюны.

Это быстро улучшило настроение детей, и Лиза похвасталась отцу своей необычной находкой. Оказалось, что малышка нашла во дворе гвоздь. На улице девочка предстала в ярком образе – она примерила белую куртку в разноцветных крупных розах, а также черную шапочку, украшенную крупными стразами.

Лиза Галкина. Фото
Лиза Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Ранее мы писали о блюде, которое приготовили в семье Галкина из овощей с собственного огорода. Как оказалось, артист и Примадонна сами не прочь покопаться в земле и насладиться итогом этой работы.

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Алла ПугачеваЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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