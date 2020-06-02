«Как девочка»: Глюкоза в легинсах и укороченной футболке позировала на детской площадке

Певица от души повеселилась на качелях, повисела на турнике и полежала на сетке.

Знаменитая певица Глюкоза в свои 33 года рядом со своими детьми выглядит чуть ли не ровесницей. Девушка обладает безупречной фигурой, легким и веселым нравом и с удовольствием делится позитивом с окружающими. И в очередной раз звезда это подтвердила.

В День защиты детей Глюкоза устроила забавную фотосессию. Она порезвилась на детской площадке: покачалась на качелях, повисела на турнике и полежала на сетке. Для съемок знаменитость выбрала черные легинсы и укороченную футболку, подчеркнувшие ее стройную фигуру.

«Всегда носите детство с собой! И вы никогда не состаритесь», — сообщила секрет своей молодости Глюкоза.

Смешные ракурсы и позы, в которых предстала звезда, позабавили многих фолловеров. Они поздравили Глюкозу с праздником, а также отвесили ей комплименты.

«Красотка», «Хорошие фото, где красавица Глюкоза впала в детство, а дальше лопатка и ведерко и куличики строить, но все равно — класс!», «Наташка как девочка выглядит», «Слишком молодая, чтобы думать о старости», — написали комментаторы.

Напомним, у певицы двое детей в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Старшей Лиде весной исполнилось 13 лет, а младшей Вере осенью будет 9.