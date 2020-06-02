Виктория Бекхэм заработала миллион фунтов и отказалась воссоединяться со Spice Girls

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала чуть более миллиона фунтов стерлингов, или почти 87 миллионов рублей буквально ни за что. Всему виной триумфальное воссоединении поп-группы Spice Girls, от которого Бэкхем тактично отказалась. Однако в итоге она все же получила деньги от всех доходов с рекламы и продаж товаров, ведь она все еще считается участницей коллектива, сообщает издание The Sun.

Основной деятельностью бывшей певицы в данный момент является модельный бизнес, впрочем, нельзя сказать, что дела у бывшей «перчинки» идут хорошо. За прошлый год убытки ее компании достигли 12 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее стало известно, что супруг артистки, футболист Дэвид Бекхэм, решил построить тайный подземный тоннель. Это сооружение поможет звездной семье покинуть их особняк в случае опасности.