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«Родительская любовь – это крылья»: Валерия обнародовала семейный архивный кадр

Певица запечатлелась с детьми от Шульгина.

«Родительская любовь – это крылья»: Валерия обнародовала семейный архивный кадр
Валерия. Фото Global look press.

Певица Валерия решила показать своим поклонникам фотографию из семейного архива. В личном блоге она опубликовала кадр, сделанный в домашней обстановке.

На снимке запечатлены игры звезды с детьми от ее второго мужа Александра Шульгина – Анной, Арсением и Артемием.

«Самое главное в воспитании ребенка — любовьласказаботавниманиеподдержка и защитаРодительская любовьэто крыльякоторые помогают ребенку взлететь к высотам», — написала в Instagram певица.

Милый семейный кадр произвел на многих поклонников неизгладимое впечатление. «Самая милая мамочка. Любимая семья», «Очень мудрые слова. Родители – это основа для ребенка. Фундамент», «Валерия, у Вас замечательные дети, Вы прекрасная мама», «Такие еще птенчики здесь, бомбическая троица», — прокомментировали пост фолловеры.

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