«Родительская любовь – это крылья»: Валерия обнародовала семейный архивный кадр

Певица запечатлелась с детьми от Шульгина.

Певица Валерия решила показать своим поклонникам фотографию из семейного архива. В личном блоге она опубликовала кадр, сделанный в домашней обстановке.

На снимке запечатлены игры звезды с детьми от ее второго мужа Александра Шульгина – Анной, Арсением и Артемием.

«Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание, поддержка и защита. Родительская любовь – это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам», — написала в Instagram певица.

Милый семейный кадр произвел на многих поклонников неизгладимое впечатление. «Самая милая мамочка. Любимая семья», «Очень мудрые слова. Родители – это основа для ребенка. Фундамент», «Валерия, у Вас замечательные дети, Вы прекрасная мама», «Такие еще птенчики здесь, бомбическая троица», — прокомментировали пост фолловеры.