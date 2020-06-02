«Неземная»: Литвинова блеснула эффектным декольте, украсив шею жемчугом

Рената Литвинова примерила платье с открытой зоной декольте, подчеркнув его дополнительно жемчужными бусами. Красная помада, акцент на брови и прическа в стиле ретро сделали образ актрисы еще более впечатляющим.

В таком виде звезда запечатлелась со своей кошкой Душечкой, которую она подобрала возле собственного подъезда. Животное абсолютно беспородное, но милое и очень любимое Литвиновой.

Напомним, Ксения Собчак, узнав о том, что Рената взяла домой пушистого друга, пришла в ужас. По мнению светской львицы, кошек заводят исключительно старые одинокие женщины. Кроме того, жена Богомолова никак не могла поверить, что личность такого масштаба может убирать лоток. Но Рената ответила, что со своими друзьями она готова быть всегда — и в горе, и в радости. И здесь неважно, кто это — животное или человек.

Как оказалось, яркие фотокадры актриса и режиссер обнародовала не случайно — таким способом она решила помочь другим четвероногим, оказавшимся в сложной ситуации. Она пригласила своих фолловеров принять участие в благотворительном аукционе для центра помощи бездомным животным.