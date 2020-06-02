«Все, кроме огурцов»: Галкин похвастался салатом из овощей с собственного огорода

Максим Галкин в самоизоляции стал большим любителем садово-огородных работ. Артист с удовольствием ухаживает за плодовыми и декоративными деревьями и кустами, он самолично привел в порядок калину, сирень, а также боярышник.

Известно также, что в его имении возле замка растет алыча, яблони, черемуха. Кроме того, в этом году звездная семья по инициативе Аллы Пугачевой установила теплицу и занялась выращиванием домашних овощей.

Результатом своего труда Галкин похвастался в личном блоге. Сидя за кухонным столом, он продемонстрировала витаминный салат, практически полностью состоящий из собственных ингредиентов.