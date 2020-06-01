«Большая уже»: Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочкой от Чумакова

Юлия Ковальчук уже больше 10 лет счастлива с Алексеем Чумаковым. Свадьбу влюбленные сыграли в 2013 году, но долгое время не могли завести детей. Поэтому певица скрывала свою беременность. В октябре 2017 года у них родилась дочка, которая получила красивое имя Амелия. До сих пор супруги скрывают лицо наследницы. Они живут в просторном загородном доме, а летом чаще всего уезжают на виллу, которая находится на побережье в Испании.

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Вот уже два месяца пара коротает дни в самоизоляции. Юлия старается совмещать домашние хлопоты с работой. Хоть у нее и нет концертов в период карантина, она дает интервью и участвует в разных проектах.

«Шкаф разобрала, пирог испекла, цветы посадила, спать уложила, песенку спела, интервью согласовала — мамуля 5 уровень прошла», — недавно делилась артистка.

А в первый день лета девушка отправилась по делам в город. Вечером 1 июня она все-же порадовала фанатов редким фото с дочкой. Ковальчук вновь скрыла лицо ребенка, но в кадр попала ее маленькая рука, а также было видно, что кроха облачена в розовый наряд.

«Это безусловная любовь и желание защищать каждую секунду. Я молю Бога, чтобы все детки мира не знали, что такое одиночество, болезнь и разлука. Я знаю, что мир жесток, но мир в целом состоит из мира в каждом из нас. Поэтому пусть у нас внутри он будет теплым, добрым и безмерно любящим. И тогда малыши вокруг нас будут намного счастливее», — написала звезда.

Многие поклонники пришли в восторг от домашнего фото. Некоторые поразились тому, как выросла наследница пары. «Большая уже», «Как трогательно», «Очень мило и красиво…», «Юля, с праздником! И еще деток, если вы, конечно, хотите!», «Это прелестно», «Правильные слова», «Дочка, наверное, пошла в вас», — прокомментировали пост подписчики.