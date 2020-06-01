«Какой же хорошенький»: Безруков показал умилительный снимок из счастливого детства

В День защиты детей 43-летний актер поделился одним из самых трогательных воспоминаний, связанных с отцом.

43-летний Сергей Безруков в День защиты детей показал умилительный снимок из одного из самых счастливых периодов жизни, а также вспомнил трогательный момент, связанный с отцом. Прославленный актер рассказал, что, еще будучи воспитанником яслей, он очень ждал дня, когда его отец вернется из гастролей во Владивостоке и заберет его домой. В один прекрасный момент мальчик узнал в малознакомом мужчине любимые черты лица и выбежал навстречу своему счастью. Единственное, что его очень смущало – густая, черная борода, которая скрывала папу от него.

«Он показывал на бороду и говорил, что недавно прилетел на самолете, глядя в небо! Я отвечал: «Малетик! Малетик! Папа! И был счастлив!», — поведал Безруков.

К трогательному рассказу Сергей приложил снимок тех дней. В кадре будущая знаменитость с огромными спокойными глазами и аккуратным носиком будто звонит папе по игрушечному телефону. Особое очарование добавляет забавная прическа – «горшок» с челкой. Она была достаточно распространена в те времена.

«Какой же вы хорошенький», «Очень славный на этом фото», «Практически не изменился», «Милашка», — похвалили маленького Сергея комментаторы.