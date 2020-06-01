«План на лето — дети»: Эмин показал подросших сыновей и дочку от первой жены

Эмин Агаларов чуть больше года прожил со второй женой Аленой Гавриловой. Девушка подарила ему дочку Афину, но это не укрепило их союз. Неожиданно минувшей весной пара объявила о расставании. Теперь они готовятся к разводу. Ребенок остался жить с мамой, но артист часто навещает девочку и даже берет с собой на работу. Теперь уже бывшая возлюбленная звезды не хочет обсуждать личную жизнь. Она поставила жирную точку в отношениях с Агаларовым.

А вот сам Эмин продолжает вести себя как джентльмен и примерный папа. Он поддерживает связь и с наследниками от первой жены — Лейлы Алиевой. Девушка родилась в семье президента Азербайджана Ильхама Алиева, а в свое время артист добивался ее руки. У них подрастают общие дети — близнецы Али и Микаил, а также удочеренная девочка Амина.

В понедельник, 1 июня, Агаларов опубликовал фото, на котором позирует со своими подросшими наследниками.

В кадре Али и Микаил стоял рядом с папой. Один из мальчиков оделся во все черное, как папа. Также позировала для фото Амина, демонстрируя улыбку.

«План на лето — дети», — отметил Эмин.

Некоторые поклонники поразились тому, как быстро растут малыши. Многие считают певца и бизнесмена идеальным отцом. «Это самый лучший план», «Ваше богатство — это дети», «Самый лучший план, Эмин! Они так быстро растут», «Аминка подросла, когда она с папой, такое всегда довольное лицо», «В зеленой футболочке сын очень на вас похож», — прокомментировали пост подписчики.