«Будоражит»: Богомолов поделился новым откровенным фото Собчак

Константин Богомолов поделился новым откровенным фото Ксении Собчак. В скором времени официальным отношениям телеведущей и режиссера исполнится год. За все это время любовь друг к другу, судя по всему, не утихла: Константин и Ксюша периодически делятся с общественностью откровенными снимками друг с другом и не стесняются говорить друг о друге с особой нежностью.

Понедельничный же кадр превзошел все ожидания фолловеров. Так, на снимке Ксения появилась с абсолютно голым верхом. Особо страждущие сумели рассмотреть в кадре миниатюрную грудь ведущей, которую она постаралась прикрыть тонкой рукой. Снимок был сделан еще до карантина во время отдыха на Мальдивах.

Сам Богомолов распыляться не стал и прокомментировал карточку минималистичным сердечком. А вот комментирующие отреагировали на увиденное неоднозначно. «Будоражит», «Вот это секс!», «Пожарище», — писали одни. Другие же стремление Богомолова обнажить Собчак раскритиковали. «Ну зачем такое показывать?», «Женой не стыдно светить?», «А может, это не Ксюша вовсе?» — высказались они.