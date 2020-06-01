«Гуляем домами»: Стриженова призналась, что на самоизоляции живет раздельно с мужем

52-летняя телеведущая старается преуспевать и на работе, и в домашних делах.

52-летняя Екатерина Стриженова призналась, что на самоизоляции живет раздельно с мужем. Это откровение стало неожиданностью для аудитории телеведущей, ведь сама она нередко делится в личном микроблоге видео с благоверным: так, например, она подмечала, что Александр периодически балует ее своими кулинарными шедеврами, из-за чего Екатерина периодически нарушает привычный режим питания.

На днях же ведущая «Доброго утра» подметила: их со второй половинкой развел карантин. Стриженовы стали реже видеться, но уверены, что в скором времени подобный формат закончится. Знаменитость подметила: она намерена приспособиться и к этому способу, главное, что теперь она может беспрепятственно выбираться на улицу и дышать свежим воздухом.

«С понедельника гуляем домами. У нас с мужем совпали два дня (мы прописаны в разных квартирах!)», — акцентировала внимание она.

Примечательно, что в течение режима нерабочих дней Екатерина «по долгу службы» появлялась в студии. Обожающая свою профессию знаменитость старалась соблюдать меры предосторожности, но и об эффектных нарядах не забывала.