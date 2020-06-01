«Вот это формы»: Ирина Шейк продемонстрировала точеную фигуру в черном нижнем белье

Ирина Шейк живет в Нью-Йорке. Год назад она перебралась в свою квартиру на Манхэттене. После расставания с Брэдли Купером она вновь стала жить без мужчины. Компанию ей составляет маленькая дочка Лея, а также мама Ольга, которая приехала, чтобы помогать ей с ребенком. Модель вот уже больше двух месяцев находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Однако в мае она стала время от времени гулять с дочкой.

Как оказалось, не все съемки Ирины были отменены. Она успела сняться в новой рекламной компании бренда нижнего белья. На новых фото, которыми поделилась сама девушка, она предстала в откровенном образе. Модель позировала в черном полупрозрачном нижнем белье. Наряд подчеркнул стройную, но при этом аппетитную фигуру знаменитости. Еще когда Шейк стала мамой, многие заметили, что ее формы стали более округлыми.

Распущенные волосы, едва заметный макияж и шелковая рубашка дополнили образ. Девушка принимала разные позы, хвастаясь своим телом. Поклонники были поражены тому, как выглядит 34-летняя звезда подиумов. «Так не бывает и быть не может. Женщина не может быть столь совершенной!» — заявил Игорь Верник. «Раздалась девочка», «Вот это формы! Очень горячо», «Красивая какая», «Где-то плачет в сторонке один Криштиану Роналду», «Вы просто совершенство!!! Я вас обожаю», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в последнее время Шейк часто видят с арт-дилером и бывшим бойфрендом Хайди Клум, Вито Шнабелем. Западные СМИ уже приписали им роман. Сама модель о личной жизни говорит крайне редко. Не исключено, что бизнесмен стал ей новым другом и помогает в каких-то делах.