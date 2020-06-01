«Идеальный дед»: Крутой поделился трогательным видео с домашнего урока повзрослевшей внучки

Игорь Крутой поделился трогательным видео с домашнего урока повзрослевшей внучки. 65-летний композитор приехал к трехлетней Маргарите в гости, чтобы поздравить ее с Днем защиты детей, и привез ей подарки, среди которых были и развивающие игрушки. Практически сразу девочка приступила к изучению даров: ребенок примерил новые туфельки, а затем нарисовал на дидактических карточках животных. Крутой наблюдал за малышкой с нескрываемым наслаждением, периодически помогая ей разобраться с тем или иным вопросом.

После игры Крутой вывел Риту на улицу, где дедушка и внучка устроили небольшую пробежку. Схитрив, пианист умудрился догнать ребенка и подхватить малышку на руки. Рита была в восторге, ведь дедушка с особой любовью и нежностью раскачивал ее на своих руках.

«Как хорошо, когда есть маленькие детки рядом! Ради них мне хочется быть моложе», — признался Крутой на личной странице в Instagram.

В восторге от сообразительного ребенка остались и фолловеры. «Милая ваша малышка», «Как же здорово наблюдать за вами! Идеальный дед», «Вы оба — чудо», «Пусть девочка будут счастлива», — пишут они.

16 июля маленькая Маргарита отметит четырехлетие. Сам Крутой признавался ранее, что не видит соперничества между Ритой и более старшенькой Деми. Девочки одинаково талантливы: рисуют, танцуют и души не чают в дедушке. Композитор же подмечал: он очень не хотел бы, чтобы его дети унаследовали публичную профессию, поскольку она требует больших душевных затрат.