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«Невероятная»: Елка обнажила спину, рассекретив любопытное тату

37-летняя певица устроила фотосессию на мосту.

«Невероятная»: Елка обнажила спину, рассекретив любопытное тату
Елка. Фото https://www.instagram.com/elkasinger/

Певица Елка обнародовала в личном блоге несколько урбанистических фотографий, сделанных на московском мосту. Певица предстает на них в романтическом образе с летящими на ветру одеждами.

Ее волосы, юбка, плащ развиваются, а на спине в глубоком вырезе неожиданно становится заметной татуировка, которая не была известна ранее широкой публике. «Невероятная. Очень красивая», «Ах, как стильно», — отреагировали на образ Елки ее подписчики.

Звезда в своем аккаунте поздравила своих поклонников с началом лета и предложила послушать свою новую песню «Мне легко». Композиция действительно отражает то же настроение, что и опубликованные в Instagram кадры, а кое-кто даже счел, что она может стать символом теплого (хоть и относительно) сезона.

«Песня красивая. Еще бы лето теплое к ней найти», «Заходим в лето с прекрасной песней. «Намечтай себе все, что понравится»», «ТАКОООЕ лето с #мнелегко будет длиться и всю осень, и зиму», «Спасибо за гимн нашего лета! С первым днем лета», — прокомментировали фолловеры.

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