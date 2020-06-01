«Невероятная»: Елка обнажила спину, рассекретив любопытное тату

Певица Елка обнародовала в личном блоге несколько урбанистических фотографий, сделанных на московском мосту. Певица предстает на них в романтическом образе с летящими на ветру одеждами.

Ее волосы, юбка, плащ развиваются, а на спине в глубоком вырезе неожиданно становится заметной татуировка, которая не была известна ранее широкой публике. «Невероятная. Очень красивая», «Ах, как стильно», — отреагировали на образ Елки ее подписчики.

Звезда в своем аккаунте поздравила своих поклонников с началом лета и предложила послушать свою новую песню «Мне легко». Композиция действительно отражает то же настроение, что и опубликованные в Instagram кадры, а кое-кто даже счел, что она может стать символом теплого (хоть и относительно) сезона.