Возраст — не помеха: королева Елизавета II отметилась на верховой прогулке в Виндзорском замке

Женщине уже 94 года, но она успешно прокатилась на 14-летней лошади по кличке Ферн.

Королева Елизавета проводит время в самоизоляции вместе с мужем принцем Филиппом в Виндзорском замке. На новых фотографиях, сделанных в эти выходные, видно, что хотя женщине уже 94 года, она все еще отлично катается на 14-летней лошади по имени Ферн. Королева Елизавета не намерена отказываться от своей любви к верховой езде даже в условиях пандемии, сообщает издание People.

На протяжении всей своей жизни королева любила лошадей, а свою первую лошадь она получила всего в четыре года. Монарх также регулярно посещает Виндзорское конное шоу.

Любовь Елизаветы к верховой езде также была передана следующим поколениям членов королевской семьи. Дочь королевы, принцесса Анна, участвовала в Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Следуя по стопам матери, ее дочь Зара Тиндалл, также участвовала в Олимпийских играх 2012 года и выиграла серебряную медаль в составе команды Великобритании.