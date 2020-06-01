«Молоденькие, симпатичные»: Николаев удивил архивным кадром с Пугачевой

Игорь Николаев предложил своим поклонникам вспомнить творческий дуэт Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина, который недолго, но блистательно существовал на эстраде в советское время.

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Начался он с музыкальной композиции «Две звезды» в 1986 году, которая стала впоследствии визитной карточкой этого звездного союза. Пара с успехом выступила с концертами практически по всему Союзу, побывала и за рубежом. В частности, приняла участие в итальянском музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Однако уже через год их союз распался, а запланированный совместный альбом вышел лишь через 10 лет.

На обнародованном Игорем Николаевым видео пара исполняет свой легендарный хит. Звезды подобрали для своего дуэта образы в актуальных тогда черно-белых тонах. Начесы на головах и широкие плечи пиджаков – также неизменные атрибуты модников того времени.

«Молоденькие, симпатичные были», «Надо же, какое приятное пение! Спасибо», «Ностальгия! Вспомнила детство! Отец включает пластинку и … «Две звезды»! Влюблена была в эту песню! Помню даже пыталась подражать Алле! Спасибо Вам за эту песню и воспоминания!», «Кто ее только не пел! Но это лучшее исполнение! Браво! В своей любви как в невесомости», — прокомментировали пост музыканта фолловеры.

Сам композитор заметил, что не случайно создал свой пост в полночь – ему хотелось, чтобы время было аутентично песне.