Рыбин и Сенчукова сократили часть персонала в своем доме на 600 квадратных метров

Певец Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признались, что вынуждены сокращать свои траты из-за пандемии.

«Когда я брякнул, что у нас осталась 31 тысяча рублей, то чего только не наслушался. Нам писали, что мы попрошайки, что мы просим деньги. Люди стали деньги предлагать, но мы, конечно, отказывались. Мы вдвоем с Наташей живем. Нам много сейчас не надо. Сын живет не у нас, а у родителей своей девушки Даши». Виктор Рыбин

Как сказал лидер группы «Дюна», он стал дома обнаруживать какие-то дополнительные комнаты. «У нас все-таки очень большой дом — 600 квадратных метров. Мы в нем уже 22 года живем. Мы сейчас никуда не ездим, ходим по дому», — заметил он.

Как отметил исполнитель, они с женой отказались от некоторых помощников по дому, но все же не от всех. «Кроме того, у нас есть небольшая компания. Сократили количество людей, потому что это все нужно содержать. У нас стало меньше необдуманных трат. Раньше Наташа ходила в магазин и приносила по 18 сумок. Сейчас, конечно, все не так», — сказал Рыбин.