«Я беременна от всех мужчин в стране»: Барановская сделала неожиданное заявление

В эфире «Модного приговора» на Первом канале от 1 июня 2020 года Юлия Барановская решила заговорить с гостем программы Родионом Газмановым о детях. Ведущая задала музыканту прямой вопрос, есть ли у него наследники, потому что слухов по этому поводу ходит много.

«Недавно писали, что есть, но на самом деле нет», — признался сын Олега Газманова.

Барановская рассмеялась над словами певца и поддержала его собственной историей, рассказав, что про нее тоже много рассказывают в Сети не соответствующего истине. «Если почитать то, что пишут, то я беременна от всех мужчин в этой стране», — заявила Юлия.

Ранее стало известно, что телеведущая рассталась со своим бойфрендом после 2,5 лет отношений. По словам девушки, в их истории не было предательства или любовного треугольника. Их пути просто разошлись.

Отметим также, что у Барановской есть трое детей от экс-супруга (гражданского) хоккеиста Андрея Аршавина – два мальчика и одна девочка.