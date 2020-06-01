Екатерина Климова из-за пандемии начала сама печь хлеб и посадила картошку на участке

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что из-за пандемии была вынуждена сама начать печь хлеб и даже посадила картошку на своем загородном участке.

«Я — ужасная транжира. Всегда трачу больше, чем зарабатываю. Сижу сейчас дома за городом с детьми. Мне надо теплицу ставить, диван заказать, стол письменный. Деньги постоянно куда-то уходят. Как только началась пандемия мы быстро уехали за город в наш дом. А там у детей даже не было письменных столов. Все пришлось заказывать и раскошеливаться. Я сейчас делаю то, до чего в обычной жизни руки не доходили. Сажаю там на участке какие-то елочки. Сама пеку хлеб, посадила картошку».

Екатерина Климова

Присутствующий в студии актер Алексей Кравченко отметил, что в целях экономии завязал с посещением дорогих супермаркетов. «У нас рядом с домом много недорогих продуктовых магазинчиков. Мы там сейчас закупаемся», — заметил он.

Актриса Татьяна Лютаева со своей стороны заметила, что коронавирус ударил и по бюджету ее семьи. «У нас никогда столько денег на продукты и разные напитки не уходило, как сейчас», — сказала звезда.