«Романтика гостевого дома»: Волочкова позировала у камина в лимонной блузе и мини-шортах

Анастасия Волочкова, как и многие другие знаменитости, среди которых: Кристина Асмус, Яна Рудковская, Наталья Водянова, Анна Нетребко, Стефания Маликова, Вера Брежнева, Ирина Пегова, придерживается правил самоизоляции. Так как балерина обосновалась за городом, ей не пришлось переезжать из столичной квартиры в частный дом. Уже не первый год экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова живет в особняке.

Волочкова говорила о том, что не стала препятствовать единственной дочери — четырнадцатилетней Ариадне, когда та решила на время переехать к отцу. Девочка успела найти общий язык и со своей мачехой Еленой. Они вместе ходят на шопинг и посещают светские мероприятия. Так, вместе с нынешней возлюбленной отца Ариша была замечена на премьерном показе одного из фильмов. Объясняя причину, побудившую ее поселиться у отца, девочка подметила, что так ей легче добиться до школы.

В беседе с поклонниками Анастасия рассказала, как она проводит своим «карантинные» каникулы. По словам балерины, ей всегда есть, чем заняться. К примеру, Волочкова любит русскую баню и ледяную купель.

«Дождливый вечер был скрашен прекрасной компанией, белыми розами, русской баней, купелью ледяной, уютом и романтикой гостевого дома. Прекрасная изоляция!» — отметила артистка.

В своем микроблоге светская львица поделилась свежим снимком. Перед объективом фотокамеры Волочкова позировала в гостиной у камина, стоя босиком на ковре. Анастасия подчеркнула фигуру мини-шортами, сделав акцент на длине ног. Свой образ артистка дополнила трендовой лимонной блузой.