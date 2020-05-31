«Надо почистить сначала»: Запашный показал, как не стоит готовить пельмени

Аскольд Запашный позабавил своих подписчиков новым способом приготовления сибирских пельменей. Брат дрессировщика Эдгар выложил их на решетку и отправил на мангал. Результат не то, чтобы не порадовал, но оказался совсем не таким, как хотелось звезде.

«Абсолютно бесплатно делюсь с Тимати рецептом нового блюда Black star pel’meni. Берете обычные русские пельмени, отдаете их шеф-повару Эдгарду Запашному и… готово… Не благодарите!» — написал Аскольд в личном блоге.

На обнародованном снимке фолловеры увидели вместо традиционного блюда одни угольки. И тут же бросились соревноваться в остроумии.