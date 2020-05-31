Игорь Николаев обнародовал архивные кадры с 17-летней Наташей Королевой

31 января Наташа Королева отмечает свое 47-летие. Одним из первых (после Тарзана) поспешил поздравить певицу ее бывший муж Игорь Николаев.

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В Сети он обнародовал любопытные кадры, выставив их в карусели Instagram. В личном блоге он также написал милое обращение в адрес бывшей возлюбленной.

«Нашел в интернете смешное и трогательное фото: владелец авто решил увековечить на своем капоте Дельфина и Русалку (а песня 1990-го года, в этом году 30 лет, автомобилю, видимо, примерно столько же). Это и есть народная любовь и память. С днем рождения, Наташа, счастья тебе и твоей семье!» — можно прочитать в аккаунте Николаева.

Листая карусель, вслед за снимком с автомобилем, можно увидеть видеокадры с совсем юной 17-летней Королевой, на которую с обожанием смотрит молодой Игорь Николаев.

Напомним, композитор и певица поженились в 1992 году, а разошлись в 2001 году. На новый брак с Юлией Проскуряковой он решился через 9 лет, а Наташа вышла замуж за Тарзана в 2003 году. Однако фактически пара стала жить вместе гораздо раньше, сын Архип у них появился на свет за год до свадьбы.