«Девочка-рокерша!»: Лиза Галкина облачилась в кожаную косуху и цветочную юбку

Шестилетняя Лиза Галкина облачилась в кожаную косуху с молниями на карманах, подобрав к образу цветочную юбку. В интервью сайту Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова подметила, что микс таких несочетаемых между собой стилей станет актуальным трендом сезона весна/лета 2020. Дочка Аллы Борисовны дала понять, что выбрала для себя стиль «девочки-рокерши». Примечательно, что шоумен Максим Галкине не скрывает: его наследница растет маленькой модницей.

У Лизы обширный гардероб, которому могли бы позавидовать и девочки-подростки. Так, дочка Примадонны уже устраивала дома импровизированное дефиле, примерив брюки-кюлоты и жакет. Однако чаще всего сестренка Гарри отдает предпочтение платьям в стиле бэби-долл. Стоит отметить, что 71-летняя Пугачева не экономит на гардеробе своих детей.

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«Девочка-рокерша!!» — отметила дочка певицы, оставшись довольной своим имиджем.

К слову, Алла Борисовна не запрещает наследнице примерять наряды из ее концертного гардероба. Так, малышка заимствует шляпки и другие аксессуары у своей именитой мамы для модных домашних показов. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Лиза Галкина близко дружит с дочкой композитора и певца Игоря Николаева.

Супруга музыканта Юлия Проскурякова говорила о том, что когда четырехлетняя Вероника долго не видится с Лизой и Гарри она начинает по ним скучать. Иногда малышке снится, что она играет вместе с двойняшками. Даже во сне наследница композитора называет имена своих друзей, чем удивляет свою звездную маму.