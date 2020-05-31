В очках и с махровым полотенце на голове: Бузова поделилась утренним селфи без прикрас

Ранее поющая телеведущая подтвердила информацию о том, что она состоит в отношениях. Избранником Ольги стал шоумен Давид Манукян.

В Stories 34-летняя Ольга Бузова поделилась свежим утренним селфи без прикрас. Так, в кадре поющая телеведущая предстала в очках и с махровым полотенцем на голове. Дав понять, что она только-только вышла из душа. Образ знаменитости дополнил шелковый халат. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще на пресс-завтраке телеканала «Муз-ТВ» светская львица подтвердила информацию о том, что сейчас она состоит в отношениях. Избранником Ольги стал шоумен Давид Манукян, с которым певица снималась в одном из своих клипов.

Стоит отметить, что в своих Stories ведущая «Дома-2» не раз появлялась перед поклонниками без макияжа. Бузова считает, что вне съемочного процесса у себя дома она имеет полное право выглядеть так, как ей хочется. Мнение телеведущей поддерживают многие знаменитости, без макияжа себя показывали: Наталья Водянова, Екатерина Климова, Яна Рудковская, Екатерина Стриженова, Вера Брежнева, Кристина Асмус и многие другие.

Ранее мама Ольги Бузовой подметила, что за период самоизоляции успела соскучиться по наследнице. У телеведущей нет возможности наведаться в родной Санкт-Петербург. Ирина Александровна не стала скрывать: ее дочка настоящий трудоголик. Она продолжает активно работать и сниматься даже в условиях пандемии. Так, Бузова уже делилась отчетными снимками с закулисья телестройки.