Лиза Галкина впервые засветилась с гаджетом

Алла Пугачева и Максим Галкин в воспитании своих двойняшек Лизы и Гарри делают акцент на живое общение и реальные игрушки. А вот от новомодных гаджетов стараются оградить. Об этом Примадонна рассказывала в программе «Время» на Первом канале. Тем не менее, похоже, что звездные родители решили немного ослабить выбранный путь воспитания отпрысков.

Юморист накануне выложил в Сеть видео, на котором запечатлел супругу, и сына, играющих на струнных инструментах. В кадр попала и дочь Лиза. Девочка, несмотря на общее веселье, практически не обращала на происходящее внимания. Дело в том, что она была занята гораздо более увлекательным занятием – в ее руках оказался мобильный телефон.

Впрочем, это не значит, что дети Аллы Борисовны теперь полностью увлечены электронными играми. В их арсенале по-прежнему в основном живые игры с родителями и друг с другом.