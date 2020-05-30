Пронзительные глаза и огромные щеки: 12-летняя дочь Алсу показала крохотную себя

12-летняя дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова показала крохотную себя. Раритетным снимком школьница поспешила поделиться со своей аудиторией на личной странице в Instagram. В последнее время начинающая певица все чаще вспоминает более ранние годы своей жизни: ранее Микелла делилась домашним видео, на котором от всей души поет «Ветер перемен». Тогда она выразила философскую мысль, которая заключается в том, что изменения в жизни нужно воспринимать позитивно.

В субботу же, 30 мая, Микелла показала еще более ранний кадр, на котором ей едва ли можно дать более двух лет. В объектив камеры смотрит совсем крохотная девочка с торчащими в обе стороны русыми, немного растрепанными хвостиками. Малышка одета в ярко-желтое платье с кружевами, но больше всего на себя обращают внимание огромные карие глаза ребенка и пухлые щечки, за которые так любят трепать наследников родители.

«Пончики? Нет, не слышали», — иронично прокомментировала кадр сама Микелла.

«А кто это тут такой шладкий?», «Очаровашка», «Мое сердце разбито из-за этого грустного взгляда», «Шарм чувствуется сквозь экран», — высказались люди в Сети.