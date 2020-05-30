Вдова Александр Абдулова сохранила для дочери загородный дом актера

Юлия не любит рассказывать о личной жизни, но друзья поведали, чем она теперь занимается.

Александр Абдулов ушел из жизни 12 лет назад после длительной борьбы с раком. Смерть актера до сих пор является неизгладимой утратой для его родных и друзей. Мама артиста Людмила Александровна скончалась лишь два с половиной года назад в возрасте 96 лет. Она похоронила не только Александра, но и еще двух сыновей: Роберта и Володю. Женщина очень любила свою внучку Женю, которую родила Юлия Абдулова. Как известно, в первом браке артиста с Ириной Алферовой у него детей не было, но он удочерил ребенка актрисы Ксению.

Примечательно, что 44-летняя вдова Абдулова так и не вышла замуж снова. Она обладает эффектной внешностью и пользуется вниманием у мужчин, но больше никто ее сердце завоевать не смог. Долгое время после смерти актера женщина нигде не работала. Она всю себя посвятила дочке. Это отвлекало хоть немного Юлию от горя.

Также она увлеклась астрологией, но к гороскопам обращается только по очень важным вопросам. Несколько лет назад она стала работать в компании, оказывающей помощь клиентам в подборе необходимой клиники или врача. А вот свободное время, как и прежде, Юлия посвящает наследнице. Жене недавно исполнилось 13 лет. Она играет в футбол и хочет связать будущую профессию с кино.

Юлия и Женя проживают в квартире в Москве на улице Гиляровского. Вдова Абдулова там почти ничего не поменяла после смерти мужа. Напомним, одно время были споры по поводу наследства Абдулова, но они быстро были урегулированы. Жена актера выплатила 800 тысяч долларов (1/3 наследства) его маме и брату Роберту, который тогда был жив.

А вот недвижимость артиста перешла к его вдове и дочери. Юлия со всей родней мужа смогла наладить и сохранить хорошие отношения. Часто водила дочку в гости к бабушке. Вдова Абдулова общается и с Ксенией Алферовой, наследницей Ирины Алферовой, которую актер удочерил.

Абдулов оставил не только столичную квартиру, но также особняк в Подмосковье и охотничий домик на Валдае. Ходили слухи, что вдова актера хочет продать дом мужа во Внуково, но сплетни оказались лишь выдумкой. Просторный дом, построенный Александром, Юлия сохранила для дочери, чтобы у девочки была память об отце. Она даже продала драгоценности, чтобы содержать недвижимость.