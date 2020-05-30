«Само очарование»: дочь Серова появилась на съемках «Секрета на миллион» в джинсовом платье за 17 тысяч рублей

С Лерой Кудрявцевой Мишель поговорила об отце и об отношениях мужа с главой семейства.

27-летняя дочь Александра Серова Мишель появилась на съемках программы «Секрет на миллион» в трендовом джинсовом платье. Девушка стала новой гостьей субботнего выпуска наравне с другими звездными детьми. С Лерой Кудрявцевой Мишель обсудила детали личной жизни отца, а заодно рассказала, как ее супруг Роман нашел общий язык с тестем.

Серова рассказала, что ее возлюбленный и отец быстро сошлись благодаря общей страсти к машинам. Нередко Роман и Александр пропадают во дворе, обсуждая то или иное транспортное средство, а к ужину приходят уже уставшие.

«У папы свой автопарк, это его больное место. Эта тема их скрепила. Я, бывает, их за ужином жду, а у них уже разговоры и беседы. Иногда папа, кстати говорит: «Рома, приготовь мне на ужин, пожалуйста, стейк». «Да-да, конечно, Александр Николаевич, сейчас сделаю все», — улыбается она.

Особое внимание некоторые зрители обратили на внешний вид Мишель. Так, в студию девушка «вплыла» в удлиненном джинсовом платье свободного кроя. Изюминку образу придали пуговицы на воротнике, а также закатанные по локоть рукава. Приобрела его дочь Серова у дизайнера Софи Строккато за 17 тысяч рублей.

Подписчики в личном профиле Мишель в Instagram наряд хвалили. «Нереальная красотка», «Очарование», «Вам бы в дизайнеры с таким вкусом», «Вы — прелесть! Очень ждали ваше интервью», — высказались они.