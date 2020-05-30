«А по стене ползет пельмень»: младшая дочь Бородиной пела на всю улицу во время прогулки с отцом

Младшая дочь Ксении Бородиной Тея поразила певческим талантом во время прогулки с отцом. Неоднократно телеведущая подмечала, что искренне гордится успехами обеих наследниц. Так, Маруся к своим 10 годам уже достигла определенных высот в гимнастике, а Тея хоть и только начинает свой путь, но уже демонстрирует знание некоторых базовых слов из английского языка, склонность к рисованию и чтению. Теперь же выяснилось, что малышка неплохо поет.

Супруг телеведущей, предприниматель Курбан Омаров поделился с аудиторией трогательным видео, на котором девочка задорно голосит на всю улицу, пока папа ведет ребенка за руку.

«А по стене ползет пельмень, он полосатый как трамвай. А эта песня про любовь, ты ее не забывай», — пропела Теона, умудряясь перекричать даже шум машин.

Творческий полет мысли ребенка немало повеселил Омарова. Во время «концерта» мужчина тихонечко хихикал, а по итогу пообещал дочери, что не забудет ее завет. Комментаторы же отметили: у девчонки явный талант.

«Какая смелая и голосистая она у вас», «Лапушка», «Мало того, что поет добротно, так еще и с фантазией все хорошо», — похвалили Тею незнакомцы.