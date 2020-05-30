«Потрясающе стильная»: Лорак в туфлях на шпильке позировала в удлиненной рубашке оверсайз и джинсах-бойфрендах

Популярная исполнительница Ани Лорак в свой 41 год обладает прекрасной фигурой, которую стремится подчеркнуть стильными аутфитами. Даже в самоизоляции звезда не изменяет себе и не расслабляется. Она предстает перед подписчиками в Instagram в ярких образах, выбирая модные и трендовые наряды.

В новой публикации Лорак позировала на балконе своего особняка в лучах заходящего солнца. Для домашней фотосессии знаменитость выбрала модную в этом сезоне клетку – этот принт украшает удлиненную рубашку оверсайз. С рубашкой звезда скомпоновала ставшие классикой джинсы-бойфренды оригинального двухцветного кроя, края которых девушка кокетливо подвернула. А завершили образ актуальные прозрачные босоножки на шпильке.

«Какая Вы красивая!», «Потрясающе стильная!», «Солнышко», «Огонь», «Какая красивая! Я же не одна скучала по фото с балкона?», «Какая же Вы солнечная», «Туфли огонь!», «Дива шикарная», — оценили снимки подписчики.