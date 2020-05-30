«Нет слов»: Костенко подчеркнула «бесконечные» ноги морковными мини-шортами

Анастасия Костенко два года живет в браке с Дмитрием Тарасовым. Многие сомневались в этом союзе, так как футболист сыграл свадьбу всего спустя чуть больше год после развода с Ольгой Бузовой. Однако пара демонстрирует идиллию, а в феврале у них родилась вторая наследница. Теперь модель воспитывает дочерей Еву и Милану. Недавно девушка впервые осталась наедине с детьми, так как ее муж уехал на сборы.

По словам Анастасии, она прекрасно справляется с наследницами. Милана не только не ревнует к сестре, но и помогает за ней ухаживать. Модель даже находит время на себя. Не так давно она стала усиленно тренироваться. Тарасов составлял ей компанию в спортзале. По всей видимости, девушка занимается с удовольствием и в одиночестве. На новом фото она предстала в кроп-топе и морковных мини-шортах. Наряд подчеркнул ее пресс и очень длинные ноги.

Поклонники поразились тому, как Костенко выглядит всего спустя три месяца после родов. Сама Анастасия не скрывает, что скучает по родственникам, которых давно не видела из-за карантина. «Вчера стала свидетелем последнего звонка своей сестры в режиме онлайн. Это что-то новенькое. Поэтому поздравляю всех с завершением учебного года!» — написала она.

Модель призналась, что мечтает скорее погулять в парке, поесть мороженого в ГУМ-е и увидеть родных. Подписчики стали бурно обсуждать внешний вид знаменитости. «Настенька, ты молодчина. Отлично выглядишь», «Настя вы в прекрасной форме! Я вами восхищаюсь», «Какие ноги, а пресс — огонь», «Красивущая Настя», «Кукла», «Мама в шикарной форме», «Двое детей и так выглядеть — нет слов», — прокомментировали пост подписчики.