«Чудесные детки»: Лиза Галкина проявила отменный аппетит и попросила у мамы добавки

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза растет настоящей красавицей и модницей. Девочке только шесть лет, но она уже имеет целую армию поклонников и собственную фан-страничку в социальной сети Instagram. Там регулярно появляются новости из жизни звездной наследницы и ее семьи, а также архивные фото и видео, по которым можно проследить, как взрослеет и развивается малышка.

В новой публикации в аккаунте, на который, к слову, подписано больше полумиллиона читателей, появилось милое видео, как близнецы Лиза и Гарри кушают. И в ответ на вопрос Примадонны, кому добавки, Лиза поднимает руку.

«Мама, мне дай, я буду есть», — произносит девочка и берет поданную ей вторую порцию.

Подписчиков увиденное невероятно умилило. Многие отметили, что малыши развиты не по годам и уверенно справляются со столовыми приборами – вилками и ножами.

«Вы молодцы, не огорчаете мамочку», «Смотрю и наслаждаюсь этими детьми. Дай Бог всем здоровья», «Милашки, приятного аппетита! Аппетит у них хороший», «Какие Вы чудесные детки. Очень культурные, так приятно за вами наблюдать. Приятного аппетита вам», — написали некоторые.

Близнецы Гарри и Лиза — очень творческие детки. Они с удовольствием участвуют в семейных праздниках с выступлениями, поют вместе с мамой и папой, а также изучают французский язык. В новом учебном году мама с папой планируют отдать детей в первый класс.