«Держитесь, мальчишки!»: жена Игоря Крутого показала их повзрослевшую красавицу-дочку

Ольга призналась, что наследница часто запрещает ей публиковать снимки с ней, но на этот раз сделала исключение.

Игорь Крутой давно стал дедушкой. Старший сын композитора Николай от первого брака растит дочерей Кристину и Маргариту. А последние 25 лет артист живет с новой избранницей Ольгой Крутой. Для него наследница женщины от прошлых отношений Виктория стала родной. Также у них подрастает совместная дочь Александра. Обычно композитор показывает лишь внучек, но накануне его жена поделилась редкими фото с дочками.

На кадрах 16-летняя Саша позирует с племянницей Деми-Роуз. На еще одном снимке девушка предстала со своей сестрой Викторией. Как оказалось, младшая дочь Крутого выросла и стала настоящей красавицей. У нее пышные длинные локоны и выразительные карие глаза. По словам жены композитора, их наследница переживает все трудности переходного возраста. Она оберегает личное пространство и имеет свое мнение.

По словам Ольги, девочка часто запрещает им публиковать ее снимки в соцсетях, хотя родители этого хотят. Крутой и его жена прислушиваются к наследнице и ее желаниям, так как хотят быть ей друзьями.

«Самое важное — сохранить доверительные отношения. Воспитание, на мой взгляд, это не нравоучение, а личный пример», — высказалась Ольга.

Поклонники отметили, что дочка у Крутого невероятно красивая, как и внучка. Многие одарили девочек комплиментами. «У Саши такая природная, красота! Держитесь, мальчишки!», «У вас очень красивые девочки», «У Сашеньки такие шикарные волосы», «Все девочки как на подбор! Красотки», «Саша — красотка! Такие шикарные косы», — прокомментировали пост подписчики.