Дарья Мороз впервые отреагировала на слухи о своей госпитализации

Перед финалом шоу «Танцы со звездами» у актрисы резко начались проблемы со здоровьем. По данным СМИ, у девушки подтвердился CoViD-19.

Дарья Мороз является актрисой театра и кино. Также она состояла в браке с режиссером Константином Богомоловым, который теперь счастлив с Ксенией Собчак. Многие восхищаются артисткой, которая успешно совмещает карьеру и заботу о девятилетней дочери Анне. А недавно она приняла участи в шоу «Танцы со звездами». Она была лидером проекта и даже заручилась поддержкой Андрея Малахова, который вернул ее в проект после ухода. Но победу она так и не одержала, уступив Ивану Стебунову.

За несколько дней до финала Дарья отказалась от участия в шоу из-за плохого самочувствия. По данным СМИ, у актрисы вслед за другими участницами телепроекта — Марией Иваковой и Аленой Бабенко — диагностировали коронавирус. Никаких подробностей о состоянии звезды не было. Актриса перестала появляться в соцсетях и выходить на связь с поклонниками, что спровоцировало слухи об ее госпитализацией.

Однако накануне Мороз поделилась черно-белым фото. В кадре она запечатлена брюках, джемпере и кардигане. Актриса пожелала всем хорошего дня. Одни из поклонников поинтересовался, сбежала ли она из больницы.

«Я там и не была», — пояснила девушка.

Слова Дарья немного успокоили ее фанатов, которые стали переживать за звезду. Ее комментарий означает, что если она действительно заболела CoViD-19, то актриса лечится дома без особых осложнений. Напомним, что на протяжении всего проекта «Танцы со звездами» участники сдавали тест на коронавирус. Если анализы вызывали вопросы, то их приходилось сдавать повторно. Из-за проблем со здоровьем, включая травмы, несколько участников покинули шоу еще до финала.