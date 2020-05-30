«Надюша прелесть»: пятилетняя дочь Навки и Пескова погуляла с коляской на гироскутере

У Татьяны Навки и Дмитрия Пескова был подтвержден коронавирус. Супруги были госпитализированы в один день, но заболевание у них протекало по-разному – у пресс-секретаря президента сложнее, чем у фигуристки. За время их отсутствия больше всех по ним скучала их маленькая дочка, 5-летняя Надя.

После возвращения мамы и папы дочурка поучаствовала с родителями в высадке дерева к фестивалю «Черешневый сад», а также снялась в видеоролике для TikTok. На видео маленькая Надя катит коляску с куклами, а сама при этом едет на гироскутере в шлеме.

«Легких путей мы не ищем! Игры в дочки-матери 21 век», — посмеялась Татьяна Навка.

Многие поклонники олимпийской чемпионки отметили, что Надюша отлично справляется со сложным гаджетом и с успехом держит равновесие.

«Креативненько», «Наномама», «Класс! Деловая колбаска уже!», «Надюша прелесть», — прокомментировали подписчики увиденное.

Дочь Пескова и Навки растет на радость родителям умной и очень способной. Она учится играть на фортепиано, изучает французский, английский и китайский языки, а также участвует в ледовых шоу, которые организует ее мама.