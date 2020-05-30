«Двоечники и троечники»: Водянова в белоснежном вязаном платье обратилась к выпускникам

Наталья Водянова является одной из самых успешных российских супермоделей. С ней знакомы и даже дружат имениты модельеры. В этом году должна была состояться свадьба девушки с сыном одного из самых богатых людей в мире — Антуаном Арно. Однако из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести. Ко всему прочему, звезда подиумов мама пятерых детей. Ее старшему сыну Лукасу 18 лет, а младшему Роману скоро исполнится четыре года.
Хоть Водянова и живет в Париже, она никогда не забывает о своих корнях. Девушка каждый год приезжает в Россию, устраивает благотворительные марафоны и навещает родных. Своим детям она прививает любовь к русскому языку, а также часто показывает им, как порой живут другие дети, не столь обеспеченные, чтобы они ценили все, что имеют. В этом году выпускники лишились Последнего звонка. В такое непростое время Наталья решила поддержать школьников. Она записала видеообращение для них, которые было показано в передаче «Привет, Андрей!».
38-летняя модель предстала в белоснежном вязаном платье. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Лишь элегантные сережки дополнили ее образ. Во время речи девушки, в студии постоянно раздавался смех. Она смогла поднять настроение ведущим и артистам.
«Дорогие двоечники и троечники, дорогие выпускники, показавшие неудовлетворительные, откровенно слабые успехи, непосредственные оценки, дорогой позор класса, параллели и школы, я обращаюсь к вам. Пробил ваш час, пришло ваше время, делать то, что вы умеете лучше всех — делать ошибки, нарушать границы общепринятого и ставить под сомнения статус кво. Этому у вас могут поучиться даже отличники.
2020-й — это год, когда все привычное пошло под откос и нам всем нужны новые, не банальные, прорывные решения. Как воздух, нужны новые ходы! Нужен побег из матрицы. Нужны неожиданные идеи, а значит, нам всем нужны ошибки, а точнее, смелость совершать ошибки. Ведь именно через ошибки мы придем к тем решениям, которые так ждет мир. Древнекитайский мыслитель Конфуций предостерегал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен».
Но и Конфуций то же ошибался. Потому что нет времени лучше перемен, когда человек может реализоваться, лично увидев, а может и изменив, ход исторических событий. Это не мои слова, а Федора Тютчева, но если вы настоящий двоечник, то вы не знаете, кто такой Тютчев. По сути, есть лишь одна непростительная ошибка — опустить руки, ничего не пробовать и ничего не делать. Поэтому дерзайте, ребята, и будьте дерзкими! Ваша Наталья Водянова, не закончившая 11 класс», — высказалась звезда.