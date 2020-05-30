«Двоечники и троечники»: Водянова в белоснежном вязаном платье обратилась к выпускникам

Наталья Водянова является одной из самых успешных российских супермоделей. С ней знакомы и даже дружат имениты модельеры. В этом году должна была состояться свадьба девушки с сыном одного из самых богатых людей в мире — Антуаном Арно. Однако из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести. Ко всему прочему, звезда подиумов мама пятерых детей. Ее старшему сыну Лукасу 18 лет, а младшему Роману скоро исполнится четыре года.

Хоть Водянова и живет в Париже, она никогда не забывает о своих корнях. Девушка каждый год приезжает в Россию, устраивает благотворительные марафоны и навещает родных. Своим детям она прививает любовь к русскому языку, а также часто показывает им, как порой живут другие дети, не столь обеспеченные, чтобы они ценили все, что имеют. В этом году выпускники лишились Последнего звонка. В такое непростое время Наталья решила поддержать школьников. Она записала видеообращение для них, которые было показано в передаче «Привет, Андрей!».

38-летняя модель предстала в белоснежном вязаном платье. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Лишь элегантные сережки дополнили ее образ. Во время речи девушки, в студии постоянно раздавался смех. Она смогла поднять настроение ведущим и артистам.