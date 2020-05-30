«Я сегодня плакала»: Регина Тодоренко запечатлела подросшего сына в кремовом комбинезоне

Телеведущая призналась, что скучает по своим родителям. Более того, ее наследник вынужден общаться с близкими только по видеосвязи.

Регина Тодоренко недавно оказалась в центре скандала. Девушке пришлось дважды извиняться за своим слова о женщинах, подвергшихся насилию. Телеведущая изучила эту тему и даже сняла фильм о жертвах насилия. На карантине она не перестает трудиться, но все же большую часть времени проводит с семьей. Ее во всем поддерживает муж Влад Топалов. Они вместе растят сына Михаила, которого родные называют Майкл.

На днях Тодоренко поделилась своим опытом в воспитании. Она призналась, что ничего не запрещает полуторагодовалому наследнику. телеведущая отметила, что когда стала малышу давать пользоваться телефоном, то у него сразу пропал интерес к гаджету. А накануне Регина она поделилась новыми снимками. Девушка запечатлела наследника в кремовом пуховике с причудливыми ушками медвежонка. Жена Топалова решила рассказать во время прогулки, что расплакалась, когда увидела общение своего сына с бабушкой и дедушкой.

«Я сегодня плакала… расчувствовалась, когда говорила по видеосвязи с родителями. Майкл пока только так может общаться с бабушкой и дедушкой (уже почти полгода)», — отметила она. «Сегодня Майкл проснулся со словами: «Баба, Алло!» А когда дозвонились, дедушка с бабушкой устроили для нас концерт, папа играл на гитаре и пел за тысячу километров, а Медвежонок на расстоянии руки от телефона танцевал, аплодировал деду и потом целовал экран. Да и вообще, не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки», — рассказала Тодоренко.

Поклонники признались, что понимают телеведущую. Многие умилились ее наследником. «Хорошая вы мама, воспитание похоже на мое», «Какие сладкие», «Стильный ребенок», «Милая фотка», «Ваш сын чудо», «Вы такая искренняя и настоящая», «Сейчас мы все хотим на ручки», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что родители звезды живут в Одессе.