Очень смело: Саша Зверева в стрингах станцевала на последних сроках беременности

Не так давно Саша Зверева вышла замуж. Красивая церемония бракосочетания прошла в небольшом городке Охай, на частной вилле с красивым видом на горы. Избранником певицы стал американец Даниэль. К слову, вскоре выяснилось, что девушка беременна. Напомним, что Бывшая солистка группы «Демо» живет в Америке и воспитывает троих детей от прошлых отношений. Сын Лев рожден от DJ Bobina (настоящее имя Дмитрий Алмазов. — Прим. ред.), а Василиса и Макар от первого мужа с банкиром Ильей.

39-летняя Саша любит путешествовать. Она редко сидит на одном месте. Однако в период карантина девушка сосредоточилась на семье. К тому же, даже будучи в интересном положении она устраивает себе тренировками. Накануне певица устроила откровенные танцы в ванном комнате. Она предстала в стрингах персикового цвета и белой майки, под которую не стала надевать бюстгальтер. Внушительных размеров живот не помешал Зверевой активно двигаться и даже тверкать.

Поклонники поражаются неиссякаемой энергией артистки. Одни считают, что исполнительница хита «Солнышко в руках» замечательно выглядит, а другие подвергли ее критике за слишком пикантное видео.

Отметим, что Саша занимается спортом со своей 16-летней дочкой Василисой. Они общаются, как подруги, и во всем друг друга поддерживают. Неудивительно, что недавно наследница певицы стала моделью новой весенней коллекции вещей своей мамы. Добавим, что поклонники не перестают гадать, кого ждет звезда. Ранее Зверева заявила, что у нее будет двойня, но это оказалось первоапрельской шуткой.