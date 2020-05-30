«Не женщина, а мечта!»: Климова сняла видеоролик с эффектным перевоплощением

Волна челленджей с новой силой захлестнула социальные сети в период пандемии. Обмены нарядами, разборы гардероба и демонстрации всевозможных эксклюзивных и необычных аксессуаров, перевоплощения и прочие видео снимают как простые пользователи Интернета, так и звезды шоу-бизнеса. В Рунете особенно преуспела в этом направлении продюсер Яна Рудковская. Она настолько увлеклась съемками, что даже завела аккаунт в TikTok – соцсети для забавных видеороликов.

Поучаствовала в одном из популярных челленджей и актриса театра и кино Екатерина Климова. Звезда в образе домохозяйки в шелковом топе взяла тряпку и средство для мытья стекол и начала мыть зеркало. Через несколько взмахов она увидела в отражении женщину-вамп, а затем – прекрасную даму с веером. Красавица была невероятно поражена зрелищем. А актерская игра Климовой сразила наповал многих ее подписчиков.

«Остановился где то на сороковом просмотре!», «Восхитительна», «Ахах! Зачетно!», «Вы очень милая и талантливая актриса, и девушка», «Не женщина, а мечта! Фигура на высоте!», «Как так хорошо можно выглядеть, родив 4 детей?», «Красивая в любом образе» — поражаются подписчики.

Любимица миллионов фанатов в самоизоляции наслаждается общением с семьей. Как и многие востребованные актеры, звезда рада такому подарку в виде такого количества времени, которое она посвятила детям. Напомним, у звезды сериала «По законам военного времени» четверо детей.