«Что это за патлы?»: Галкин пожелал избавиться от своих озорных кудряшек

Максим Галкин пожелал избавиться от своих озорных кудряшек. Вот уже несколько месяцев телеведущий вместе со своей большой семьей находится на самоизоляции в замке, продолжая импровизировать в личном микроблоге. Так, за время пребывания дома, Галкин умудрился отрастить на голове пышные, длинные волосы, которые визуально прибавили ему пару лет.

В скором времени в Москве откроются парикмахерские и барбершопы, в связи с чем юморист задумался над тем, чтобы привести себя в божеский вид. Совета Галкин поспешил спросить у своей многомиллионной аудитории.

«Что-то я совсем оброс. Надо как-то подстричься. Ну чисто по-мальчуковому – бокс, полубокс. Что за патлы? Чтобы все было по-пацански. Стригусь, не стригусь, какое мнение? Чтобы по-серьезному было», — озвучил свои соображения он.

Тем временем, подписчики поддержали идею юмориста вернуться к его прежнему образу. Большинство фолловеров подметило, что Галкину действительно не помешало бы немножечко «укоротиться».