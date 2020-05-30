«Я себя не чувствую женственно»: Егор Крид прокомментировал свой маникюр

В студии шоу «Вечерний Ургант» побывал певец Егор Крид. Ведущий передачи Иван Ургант не смог не спросить о маникюре артиста, которым тот успел похвастаться в Сети. Шоумен попросил объяснить, зачем певец накрасил ногти.

«Ты не думаешь, что эти ногти из тебя, нормального мужика в бриллиантовых часах, делают какую-то шестиклассницу?» — посмеялся Ургант.

Крид пояснил, что сделать дизайн на ногтях ему предложил стилист. Идею воплотили в жизнь для совместного клипа певца с рэпером Моргенштерном. Артист вдохновился звездным примером Брэда Питта, Джонни Деппа, Джареда Лето и назвал их продолжателями моды на цветные ногти, которая возникла в 80-е годы прошлого века.

«Самое главное, я себя не чувствую в этом женственно, — подчеркнул Крид. — Я не чувствую, что это маникюр. Для меня это как татуировки на ногтях».

Ургант пошутил, что так его гость решил проблему нехватки места на теле для татуировок. И предложил в следующий раз проколоть себе что-нибудь.