Внушительная коллекция: Киркоров похвастался своей обувью

Звезды в период самоизоляции больше времени проводить в Сети, активно общаться с подписчиками в «прямых эфирах», а также генерировать огромное количество контента. Многие даже завели для веселых видео и челленджей TikTok. Например, продюсер Яна Рудковская прославилась своими ежедневными домашними вайнами и решила делиться ими с молодежной аудиторией. Вслед за ней туда отправился и король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

больше по теме Живого места нет: Киркоров предстал перед подписчиками в татуировках по пояс Певец развлекается в самоизоляции съемками в комедийных шоу.

Певец снял видео в своей легендарной гардеробной, среди обуви. Он примерил десятки пар самых разных моделей под песенку I like shoes. И поделился вайном не только в TikTok, но и в своем Instagram.

В самый разгар самоизоляции, кстати, Киркоров пришел к пониманию, что ему не нужно столько много одежды, и начал выставлять некоторые экземпляры на продажу. В программе «Вечерний Ургант», которую певец посетил на свой день рождения, он признался, что у него произошла переоценка ценностей. Освободить гардеробную он намерен полностью, и организовать там студию.