«Весь проект на одной волне»: Ермолаева встретила настоящего друга на «Острове героев»

Экс-звезда «Дома-2» считает, что найти «своего» человека в наше время – большая редкость.

Нелли Ермолаева, известный Instagram-блогер и экс-звезда телепроекта «Дом-2», стала участницей экстремального реалити-шоу на выживание «Остров героев» на ТНТ вместе с другими медийными персонами. В премьерном выпуске шоу был показан первый день на необитаемой земле. Зрители увидели, как Ермолаева сдружилась с блогером и актрисой Тамарой Турава. Оказалось, это не просто союз ради выживания. Девушки стали дружить по-настоящему. Об этом Нелли рассказала на своей странице в Instagram.

«Именно этот человек будет рядом с вами и сделает то, на что ни у кого другого не хватило сил, желания или смелости. На проекте я встретила такого друга, мы за весь проект были на одной волне и поддерживали друг друга», — рассказала Ермолаева.

Выяснилось, что Тамара смотрела «Дом-2» с участием Нелли Ермолаевой, и та ей всегда была симпатична. Девушки вместе нашли первый кокос, добыли первую еду и очень сблизились.

Ермолаева отметила, что в жизни много обжигалась о псевдодружбу. Она уверена, что настоящий свой человек никогда не будет плевать в душу.

«Для меня дружба — это честность, доверие, взаимопонимание. Бескорыстная помощь, самопожертвование, постоянство. Друга нельзя выбрать – он просто становится другом», — подчеркнула Ермолаева.

Девушки общаются до сих пор (проект был снят еще прошлым летом), хоть и живут в разных городах.