Теперь совершеннолетний: Ирина Круг отпраздновала 18-летие общего с музыкантом сына

44-летняя Ирина Круг отпраздновала 18-летие общего с Михаилом Кругом сына. Александр появился на свет у пары спустя год после узаконивания отношений. Тогда Круг вспоминала, что с выбором Михаил не торопился, предпочитая присматриваться к ней. Для Ирины Саша стал вторым ребенком – ранее она уже воспитывала дочь Марину от первого брака.

На днях Саше исполнилось 18 лет. Отмечать день рождения наследника Ирина решила по-домашнему: квартиру певица украсила шарами в форме цифр, а герою вечера преподнесла авторский торт из мастики в форме синей машины на элегантном золотом блюде. Судя по выражению лица, вниманием к себе юноша остался доволен.

Стоит отметить, что Александр последовал примеру звездных родителей и так же подался в музыку. Нередко Ирина появляется на сцене вместе с сыном. Так, еще до самоизоляции мать и сын дали концерт в Калуге. Тогда бархатистый голос Саши заворожил многих слушательниц в зале.